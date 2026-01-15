Zwickauer Klinikum verzeichnet mehr Grippe-Patienten als im Vorjahr

Die Grippewelle nimmt in Deutschland Fahrt auf. Das bekommt auch das Heinrich-Braun-Klinikum in Zwickau zu spüren. Nach Angaben des DRK-Krankenhauses in Lichtenstein erkrankt eine Personengruppe besonders schwer.

Wer plötzlich Fieber, Husten, Halsweh und Gliederschmerzen bekommt, den kann derzeit durchaus die Grippe erwischt haben. Alle Kliniken im Landkreis Zwickau behandeln derzeit stationär Fälle von Influenza, wie sie auf Anfrage von „Freie Presse" mitteilten. Ebenso gaben das Heinrich-Braun-Klinikum (HBK) in Zwickau, die Pleißental-Klinik in...