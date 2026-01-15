MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Heinrich-Braun-Klinikum sind zurzeit mehr an Influenza Erkrankte in Behandlung als im Vorjahreszeitraum.
Im Heinrich-Braun-Klinikum sind zurzeit mehr an Influenza Erkrankte in Behandlung als im Vorjahreszeitraum. Bild: Mario Dudacy/Archiv
Im Heinrich-Braun-Klinikum sind zurzeit mehr an Influenza Erkrankte in Behandlung als im Vorjahreszeitraum.
Im Heinrich-Braun-Klinikum sind zurzeit mehr an Influenza Erkrankte in Behandlung als im Vorjahreszeitraum. Bild: Mario Dudacy/Archiv
Zwickau
Zwickauer Klinikum verzeichnet mehr Grippe-Patienten als im Vorjahr
Redakteur
Von Elsa Middeke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Grippewelle nimmt in Deutschland Fahrt auf. Das bekommt auch das Heinrich-Braun-Klinikum in Zwickau zu spüren. Nach Angaben des DRK-Krankenhauses in Lichtenstein erkrankt eine Personengruppe besonders schwer.

Wer plötzlich Fieber, Husten, Halsweh und Gliederschmerzen bekommt, den kann derzeit durchaus die Grippe erwischt haben. Alle Kliniken im Landkreis Zwickau behandeln derzeit stationär Fälle von Influenza, wie sie auf Anfrage von „Freie Presse“ mitteilten. Ebenso gaben das Heinrich-Braun-Klinikum (HBK) in Zwickau, die Pleißental-Klinik in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
11:40 Uhr
1 min.
Bundespolizei stellt Schulschwänzer aus Nordrhein-Westfalen am Chemnitzer Hauptbahnhof
Wer seine Schulpflicht verletzt, dem kann ein Bußgeld drohen.
Ein junger Mann der per Haftbefehl gesucht wird, wird in Chemnitz von der Polizei aufgegriffen. Doch es geht glimpflich für ihn aus.
Erik Anke
15.01.2026
3 min.
Wigald Boning steigt bei sieben Grad Celsius in die Weiße Elster in Plauen: „Würde ich hier öfter eintunken, würde ich ein paar Steine wegräumen“
 5 Bilder
Badeprofi Wigald Boning stieg am Donnerstag in Plauen in die Weiße Elster.
Für seinen täglichen Sprung ins kühle Nass suchte Komiker Wigald Boning vor seinem Auftritt im Plauener Malzhaus die Elsteraue auf. Und er tat es nicht allein.
Claudia Bodenschatz
23.12.2025
2 min.
Kurz vor Weihnachten: Starke Zunahme von Grippe in Sachsen - Neue Todesfälle auch durch Corona
Ein Kombi-Schnelltest auf Covid-19, Influenza und RSV.
Verschiedene Infektionskrankheiten lassen die Fallzahlen derzeit spürbar steigen. Bei Grippe werden vor allem aus Kindertagesstätten und Schulen vermerkt Ansteckungen gemeldet.
Katrin Saft
15.01.2026
4 min.
Viele Kinder mit Grippe im Krankenhaus
Eine Grippe beginnt meistens plötzlich mit Fieber oder einem deutlichen Krankheitsgefühl. (Symbolbild)
Die Grippewelle nimmt an Fahrt auf. Immer mehr Menschen stecken sich an, einige müssen ins Krankenhaus. Experten mahnen: Influenza ist eine ernstzunehmende Krankheit und kein "Schnüpfchen".
11:38 Uhr
3 min.
Heidi Reichinnek zeigte ihn an: So endete das Ermittlungsverfahren gegen den Leipziger Professor
Linken-Politikerin Heidi Reichinnek zeigte den Hochschullehrer wegen Beleidigung an, nachdem dieser einen derben Post auf X veröffentlicht hatte. (Montage)
Mit einem Social-Media-Posting sorgte der Jura-Professor Tim Drygala für jede Menge Wirbel, Linken-Politikerin Reichinnek zeigte ihn wegen Beleidigung an. Jetzt meldete sich die Staatsanwaltschaft.
Patrick Hyslop
Mehr Artikel