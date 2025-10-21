Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Zwickauer können wieder online Mängel melden – und neuerdings loben

Ein Screenshot Internetseite „Wo zwickt's“ aus dem Jahr 2022.
Ein Screenshot Internetseite „Wo zwickt's“ aus dem Jahr 2022. Bild: Screenshot: Thomas Croy
Ein Screenshot Internetseite „Wo zwickt's“ aus dem Jahr 2022.
Ein Screenshot Internetseite „Wo zwickt's“ aus dem Jahr 2022. Bild: Screenshot: Thomas Croy
Zwickau
Zwickauer können wieder online Mängel melden – und neuerdings loben
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Portal „Wo zwickt‘s?“ ist wieder online. Die Stadtverwaltung hat auch eine Rubrik für freudige Nachrichten eingerichtet.

Zwickau.

Wer schlechte Laune hat, das aber wegen der Zwickauer Stadtverwaltung und vielleicht sogar begründet, hat ab sofort wieder die Gelegenheit, Verbesserungsvorschläge online über das Portal „Wo zwickt’s“ loszuwerden. Wie das Bürgeramt am Dienstag mitteilte, ist das Portal nach gut zweiwöchiger Pause wieder verfügbar. Neu ist die Kategorie „Hier glückt’s“. Sie sei dafür da, auch Positives zu formulieren und schaffe Raum für Lob und Gelungenes.

Meldungen, die bis zum 2. Oktober eingegangen waren, würden per E-Mail beantwortet, hieß es. Aus technischen Gründen seien diese nicht mehr öffentlich einsehbar. Das Bürgeramt weist darauf hin, dass „Wo zwickt’s?“ für Meldungen in den vorhandenen Kategorien vorgesehen ist – beispielsweise für Fragen zur Verkehrsführung, Straßenschäden, defekte Straßenlaternen oder Schäden an Spielplätzen. Für das Melden von Ordnungswidrigkeiten, wie beispielsweise von Falschparkern, oder Meinungsäußerungen stehe das Portal nicht zur Verfügung. Derartige Meldungen würden deshalb wie bisher nicht veröffentlicht. Ausdrücklich sind auch Meldungen bei Gefahr im Verzug oder strafrechtliche relevante Sachverhalte an die Polizei zu melden.

„Wo Zwickt’s?“ gibt es seit dem Jahr 2015. Seither gehen jährlich etwa 1500 Meldungen ein – die meisten zu den Themen „Straßenverkehr“ und „Müllablagerungen“. (kru)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:30 Uhr
1 min.
HOT 05 Futsal macht sich auf intensives Spiel in Bielefeld gefasst
Für Hohenstein-Ernstthal steht das sechste Saisonspiel in der Bundesliga an. Bisher hab es drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage.
Das Bundesligateam aus Hohenstein-Ernstthal muss am Samstag zum Tabellensiebenten. Die Länderspielpause ist recht unterschiedlich genutzt worden.
Monty Gräßler
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
12:40 Uhr
4 min.
Trotz Nachteil ihrer Freiluftbahn: Chemnitzer Eisschnellläufer wollen sich im Junioren-Weltcup beweisen
Mika Louise Brandt ist eines von vier Chemnitzer Nachwuchstalenten, das bei der Deutschen Meisterschaft der Erwachsenen in Inzell überzeugen konnte.
Auf dem Eisoval im heimischen Küchwald beginnt die Saison erst kommende Woche. Damit die Sportler des ECC trotzdem in den nächsten Monaten vorn mitmischen können, hat der Verein zuletzt viel getan.
Anika Zimny
01.10.2025
1 min.
Update für Zwickauer Meldeportal: „Wo zwickt’s“ ist vorübergehend offline
Ein Screenshot des Meldeportals „Wo zwickt’s“ aus dem Jahr 2022.
Wegene eines Updates ist das Meldeportal der Stadtverwaltung für voraussichtlich zweieinhalb Wochen nicht erreichbar.
Konrad Rüdiger
03.10.2025
3 min.
Mängelmelder: Chemnitzer Erfolgs-Portal soll ausgebaut werden
Von Bürgern rege genutzt: der Mängelmelder der Stadt Chemnitz.
Tag für Tag machen Chemnitzer das Rathaus online auf Missstände in der Stadt aufmerksam. Wird das schon bald in weiteren Kategorien möglich sein?
Michael Müller
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
Mehr Artikel