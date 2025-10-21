Zwickauer können wieder online Mängel melden – und neuerdings loben

Das Portal „Wo zwickt‘s?“ ist wieder online. Die Stadtverwaltung hat auch eine Rubrik für freudige Nachrichten eingerichtet.

Zwickau. Wer schlechte Laune hat, das aber wegen der Zwickauer Stadtverwaltung und vielleicht sogar begründet, hat ab sofort wieder die Gelegenheit, Verbesserungsvorschläge online über das Portal „Wo zwickt’s“ loszuwerden. Wie das Bürgeramt am Dienstag mitteilte, ist das Portal nach gut zweiwöchiger Pause wieder verfügbar. Neu ist die Kategorie „Hier glückt’s“. Sie sei dafür da, auch Positives zu formulieren und schaffe Raum für Lob und Gelungenes.

Meldungen, die bis zum 2. Oktober eingegangen waren, würden per E-Mail beantwortet, hieß es. Aus technischen Gründen seien diese nicht mehr öffentlich einsehbar. Das Bürgeramt weist darauf hin, dass „Wo zwickt’s?“ für Meldungen in den vorhandenen Kategorien vorgesehen ist – beispielsweise für Fragen zur Verkehrsführung, Straßenschäden, defekte Straßenlaternen oder Schäden an Spielplätzen. Für das Melden von Ordnungswidrigkeiten, wie beispielsweise von Falschparkern, oder Meinungsäußerungen stehe das Portal nicht zur Verfügung. Derartige Meldungen würden deshalb wie bisher nicht veröffentlicht. Ausdrücklich sind auch Meldungen bei Gefahr im Verzug oder strafrechtliche relevante Sachverhalte an die Polizei zu melden.

„Wo Zwickt’s?“ gibt es seit dem Jahr 2015. Seither gehen jährlich etwa 1500 Meldungen ein – die meisten zu den Themen „Straßenverkehr“ und „Müllablagerungen“. (kru)