Regionale Nachrichten und News
  • Zwickauer Krankenschwester wegen Testamentsfälschung vor Gericht: Was beweist das Foto am Kühlschrank?

Bild: Michael Stellner
Bild: Michael Stellner
Zwickau
Zwickauer Krankenschwester wegen Testamentsfälschung vor Gericht: Was beweist das Foto am Kühlschrank?
Redakteur
Von Michael Stellner
Ein alleinstehender, vermögender Mann stirbt, eine Krankenschwester erbt. Hat sie das Testament gefälscht? Der Staatsanwalt legt einen detaillierten Tatvorgang vor. Die Verteidigung kontert mit einem Foto.

Verteidiger Nils Hulinsky wedelt in einer Verhandlungspause mit dem Schwarzweiß-Foto und ruft Staatsanwalt Gerd Veith flapsig zu: „Hast du gesehen, unseren Ekki hier?“ Ekki, damit meint Hulinsky den früheren Zwickauer Amtsrichter Ekkehard E., um dessen letzten Willen es in diesem Prozess geht. Das Foto dürfte um die 50 Jahre alt sein. Es...
