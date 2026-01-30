MENÜ
Markus Rau, der Vorsitzende des Kreiselternrats Zwickau, fordert mehr Mittel für Schulsozialarbeit im Landkreis.
Markus Rau, der Vorsitzende des Kreiselternrats Zwickau, fordert mehr Mittel für Schulsozialarbeit im Landkreis.
Gesetzlich verpflichtend ist Schulsozialarbeit in Sachsen bislang nur an Oberschulen.
Gesetzlich verpflichtend ist Schulsozialarbeit in Sachsen bislang nur an Oberschulen.
Brigitte Brode von der BSW-Fraktion sieht Schulsozialarbeit als sehr wichtig an.
Brigitte Brode von der BSW-Fraktion sieht Schulsozialarbeit als sehr wichtig an.
Zwickau
Zwickauer Kreiselternrat fordert Sozialarbeit an jeder Schule
Von Luise Malinka
Die Mütter und Väter sind wegen der Situation an den Schulen besorgt und haben einen offenen Brief an Politik und Behörden geschrieben. Was sie sich wünschen und was der Landkreis antwortet.

Bei Problemen im häuslichen Umfeld, Verhaltensauffälligkeiten oder Anzeichen von Kindeswohlgefährdung sind Schulsozialarbeiter wichtige Ansprechpartner. Doch es gibt sie bei Weitem nicht an jeder Schule. Der Kreiselternrat wendet sich nun in einem offenen Brief an das Sächsische Sozial- und Kultusministerium sowie an Landtag, Landkreis und...
