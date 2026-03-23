Zwickauer Kreisräte erteilen mehr Transparenz eine Absage

Zwickau
Ein Bürger wollte erreichen, dass Protokolle von Sitzungen veröffentlicht werden – vergeblich. Gegner des Vorstoßes warnen vor Datenschutz-Risiken. Ein Kreisrat sagt: „Das ist das Unlogischste, was ich je gesehen habe.“
Man kann sich spannendere Angelegenheiten vorstellen, als sich mit der Zwickauer Kreispolitik zu beschäftigen. Aktuelles Beispiel: Während der Sitzung des Gremiums in dieser Woche wird ein Vertreter für die Verbandsversammlung des Abfallwirtschaft-Zweckverbandes bestimmt. Weil der AfD-Kreisrat Heiko Schütze Anfang Januar gestorben ist, steht...
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