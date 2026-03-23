MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Die Zwickauer Kreisräte treffen sich in der Sachsenlandhalle in Glauchau. Wie die Debatten verlaufen, kann man auch künftig nicht nachlesen.
Die Zwickauer Kreisräte treffen sich in der Sachsenlandhalle in Glauchau. Wie die Debatten verlaufen, kann man auch künftig nicht nachlesen. Foto: Andreas Kretschel/Archiv
Michael Luther (CDU) meint, Datenschutz müsse Vorrang vor Transparenz haben.
Michael Luther (CDU) meint, Datenschutz müsse Vorrang vor Transparenz haben. Foto: Ralph Köhler
Gerd Härtig (Freie Wähler) kann die Datenschutz-Bedenken nicht nachvollziehen.
Gerd Härtig (Freie Wähler) kann die Datenschutz-Bedenken nicht nachvollziehen. Foto: Andreas Seidel/Archiv
Die Zwickauer Kreisräte treffen sich in der Sachsenlandhalle in Glauchau. Wie die Debatten verlaufen, kann man auch künftig nicht nachlesen.
Die Zwickauer Kreisräte treffen sich in der Sachsenlandhalle in Glauchau. Wie die Debatten verlaufen, kann man auch künftig nicht nachlesen. Foto: Andreas Kretschel/Archiv
Michael Luther (CDU) meint, Datenschutz müsse Vorrang vor Transparenz haben.
Michael Luther (CDU) meint, Datenschutz müsse Vorrang vor Transparenz haben. Foto: Ralph Köhler
Gerd Härtig (Freie Wähler) kann die Datenschutz-Bedenken nicht nachvollziehen.
Gerd Härtig (Freie Wähler) kann die Datenschutz-Bedenken nicht nachvollziehen. Foto: Andreas Seidel/Archiv
Zwickau
Zwickauer Kreisräte erteilen mehr Transparenz eine Absage
Von Johannes Pöhlandt, Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Bürger wollte erreichen, dass Protokolle von Sitzungen veröffentlicht werden – vergeblich. Gegner des Vorstoßes warnen vor Datenschutz-Risiken. Ein Kreisrat sagt: „Das ist das Unlogischste, was ich je gesehen habe.“

Man kann sich spannendere Angelegenheiten vorstellen, als sich mit der Zwickauer Kreispolitik zu beschäftigen. Aktuelles Beispiel: Während der Sitzung des Gremiums in dieser Woche wird ein Vertreter für die Verbandsversammlung des Abfallwirtschaft-Zweckverbandes bestimmt. Weil der AfD-Kreisrat Heiko Schütze Anfang Januar gestorben ist, steht...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.02.2026
4 min.
Zwickauer Stadträte fordern mehr Mitspracherecht: Misstrauen sie OB Arndt?
Constance Arndt hat im Zwickauer Stadtrat, in dem die AfD die größte Fraktion bildet, oft einen schweren Stand.
Die Kommunalpolitiker pochen auf mehr Einfluss bei Personalentscheidungen und teuren Ausschreibungen. Was das über das Verhältnis zwischen Rat und Verwaltung aussagt.
Johannes Pöhlandt
24.03.2026
3 min.
Studie: Neue KI-Programme bei Kindern verbreitet
Die Social-Media-Nutzung bei Kindern und Jugendlichen bleibt laut einer Studie hoch. (Archivbild)
Dass viele Jungen und Mädchen lange am Smartphone hängen, wird schon seit längerem beobachtet. Nun kommen dabei Textanwendungen dazu, mit denen man sich quasi unterhalten kann. Hat das schon Folgen?
24.03.2026
2 min.
Zivilklage gegen Bill Cosby - Jury verhängt Millionenstrafe
Dutzende Frauen werfen dem US-Komiker Bill Cosby Missbrauch vor. (Archivbild)
Dutzende Frauen haben dem US-Entertainer Bill Cosby sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Er saß knapp drei Jahre in Haft. In einem Zivilprozess verhängt eine Jury nun eine Millionenstrafe.
23.03.2026
4 min.
Wegen fehlender Beschilderung: Fahrschüler in Plauen durch die Prüfung gefallen
Michael Marscheider ist seit 42 Jahren Fahrlehrer in Plauen. Er bemängelt die fehlerhafte Verkehrsführung an mehreren Stellen in der Stadt.
Ein Fahrlehrer bemängelt die fehlerhafte Verkehrsführung an zwei Stellen in der Stadt. Fahrschüler bestanden deshalb die Prüfung nicht. Wie reagiert das Rathaus darauf?
Swen Uhlig
23.03.2026
2 min.
Sachsen aufgepasst: Schnee, Sturm und glatte Straßen ab Mittwoch
Autofahrer müssen bald wieder mit glatten Straßen rechnen.
Sonne, milde Temperaturen: In Sachsen herrscht Frühlingswetter. Noch. Schon zur Wochenmitte ändert sich das gründlich.
Patrick Hyslop
17.03.2026
3 min.
Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern: Landkreis Zwickau bleibt unter der Kapazitätsgrenze
Flüchtlingsunterkunft an der Heisenbergstraße in Zwickau. Das Wohnprojekt mit 170 Plätzen wird von der Johanniter-Unfall-Hilfe betrieben.
Die Anzahl der Geflüchteten ist in den letzten zwei Jahren deutlich gesunken. Der Landkreis hat darauf reagiert. Nun liegen die Prognosen für das Jahr 2026 vor.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel