Zwickauer Kreisräte haben Datenschutz-Bedenken? Das ist hanebüchen

Kreisräte haben es abgelehnt, dass Protokolle von Sitzungen veröffentlicht werden. Sie sollten über ihre Argumente noch einmal nachdenken.

Wer für ein politisches Amt kandidiert und gewählt wird, muss damit rechnen, dass ein gewisses Interesse der Öffentlichkeit besteht: Nimmt er oder sie an Sitzungen teil, äußert er oder sie kluge Gedanken oder schweigt nur? Genau diese Informationen können Protokolle liefern. Dass die Zwickauer Kreisräte und die Kreisverwaltung sie nicht...