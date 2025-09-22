Zwickauer Kreistag: Tobias Bär legt sein Mandat nieder

Zwickau
Aus familiären Gründen könne er sein Amt als Kreisrat nicht mehr ausüben. Bürgermeister in Langenbernsdorf will er jedoch bleiben.
Tobias Bär, der für die CDU in den Kreistag gewählt wurde, legt sein Mandat nieder. Mitte September informierte der 55-jährige Langenbernsdorfer die Landkreisverwaltung, dass er aus familiären Gründen sein Ehrenamt als Kreisrat nicht länger ausüben könne. Der Kreistag muss nun entscheiden, ob ein wichtiger Grund für sein Ausscheiden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.