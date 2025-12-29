Zwickauer Künstler bringen Klang Westsachsens bundesweit ins Radio

Der Schwanenschloss-Chor und Musikschüler haben im Sommer Werke Zwickauer Komponisten aufgeführt. Am Montag sendet der Deutschlandfunk das Konzert.

Zwischen humorvoller Mundart, historischen Klangschätzen und zeitgenössischen Uraufführungen bewegt sich das Programm des Konzerts, das am Montag, 21 Uhr im Deutschlandfunk gesendet wird: „Ungehört. Der Ur-Klang Westsachsens“ ist das Konzert überschrieben, das im August in Zwickau und Chemnitz aufgeführt und vom nationalen Hörfunksender...