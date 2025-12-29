MENÜ
Der Schwanenschloss-Chor wirkt im Konzert im Deutschlandfunk mit.
Der Schwanenschloss-Chor wirkt im Konzert im Deutschlandfunk mit. Bild: Freundeskreis Schwanenschloß/Archiv
Der Schwanenschloss-Chor wirkt im Konzert im Deutschlandfunk mit.
Der Schwanenschloss-Chor wirkt im Konzert im Deutschlandfunk mit. Bild: Freundeskreis Schwanenschloß/Archiv
Zwickau
Zwickauer Künstler bringen Klang Westsachsens bundesweit ins Radio
Redakteur
Von Holger Weiß
Der Schwanenschloss-Chor und Musikschüler haben im Sommer Werke Zwickauer Komponisten aufgeführt. Am Montag sendet der Deutschlandfunk das Konzert.

Zwischen humorvoller Mundart, historischen Klangschätzen und zeitgenössischen Uraufführungen bewegt sich das Programm des Konzerts, das am Montag, 21 Uhr im Deutschlandfunk gesendet wird: „Ungehört. Der Ur-Klang Westsachsens“ ist das Konzert überschrieben, das im August in Zwickau und Chemnitz aufgeführt und vom nationalen Hörfunksender...
