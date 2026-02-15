MENÜ
Henrike Naumann nach dem Sieg beim Wettbewerb um den Max-Pechstein-Förderpreis 2019.
Henrike Naumann nach dem Sieg beim Wettbewerb um den Max-Pechstein-Förderpreis 2019. Bild: Gregor Lorenz
Zwickau
Zwickauer Künstlerin Henrike Naumann erliegt Krebsleiden
Redakteur
Von Torsten Kohlschein
In der Stadt Max Pechsteins begann ihre Karriere, 2019 wurde sie mit einem Förderpreis seines Namens geehrt: Die Enkelin des Zwickauer Malers Karl Heinz Jakob wurde nur 41 Jahre alt.

Die 1984 in Zwickau geborene bildende Künstlerin Henrike Naumann ist am Samstag in Berlin einem Krebsleiden erlegen. Diese Nachricht ließ die 41-Jährige am Sonntagabend über ihren E-Mail-Account verbreiten. „Henrike hat uns gebeten, allen Menschen, die sie auf ihrem Weg begleitet haben, einen letzten Gruß zu schicken“, heißt es in der...
