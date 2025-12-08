Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Zwickau
  • Zwickau
  • Zwickauer Lärmaktionsplan: Weitere Straßen werden auf Lärmminderung untersucht

Die Reichenbacher Straße wird auf Lärmschutz untersucht.
Die Reichenbacher Straße wird auf Lärmschutz untersucht. Bild: Mario Dudacy/Archiv
Die Reichenbacher Straße wird auf Lärmschutz untersucht.
Die Reichenbacher Straße wird auf Lärmschutz untersucht. Bild: Mario Dudacy/Archiv
Zwickau
Zwickauer Lärmaktionsplan: Weitere Straßen werden auf Lärmminderung untersucht
Von Frank Dörfelt
In Zwickau wurden neue Lärmquellen identifiziert. Untersuchungen zu Intensität und zu Lärmminderung laufen. Konkrete Schritte werden geprüft.

Die Stadt Zwickau erweitert ihren Lärmaktionsplan. Darüber wurde der Umweltausschuss des Stadtrates informiert. Bei einer Prüfung entdeckte man drei weitere Lärmschwerpunkte. Für zwei stark belastete Straßenabschnitte laufen derzeit genauere Untersuchungen, um mögliche Maßnahmen zu prüfen. Konkret geht es um die Bereiche Am Fuchsgraben,...
