Zwickauer Lärmaktionsplan: Weitere Straßen werden auf Lärmminderung untersucht

In Zwickau wurden neue Lärmquellen identifiziert. Untersuchungen zu Intensität und zu Lärmminderung laufen. Konkrete Schritte werden geprüft.

Die Stadt Zwickau erweitert ihren Lärmaktionsplan. Darüber wurde der Umweltausschuss des Stadtrates informiert. Bei einer Prüfung entdeckte man drei weitere Lärmschwerpunkte. Für zwei stark belastete Straßenabschnitte laufen derzeit genauere Untersuchungen, um mögliche Maßnahmen zu prüfen. Konkret geht es um die Bereiche Am Fuchsgraben,...