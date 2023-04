Zwickauer Landrat lädt pflegende Angehörige zu Feierstunde ein

Der Zwickauer Landrat Carsten Michaelis (CDU) will pflegenden Angehörigen im Landkreis für ihren Einsatz danken und lädt sie deshalb zu einer Feierstunde ein, die am 8. Mai von 16 bis 18 Uhr beim Verein Aktiv 50, Kopernikusstraße 7 in Zwickau, stattfindet. Die Teilnehmer sollen eine Auszeit von ihrem anstrengenden Alltag nehmen, in angenehmer...