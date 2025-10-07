Zwickauer Liebesgrüße: Der Anfang der Liebesmauer ist gemacht

An der Peter-Breuer-Straße sind am Dienstag die ersten bemalten Kacheln gefliest worden. Am Samstag soll die einstige Schmuddelwand bei einem Fest vollends bedeckt werden. Warum alles mit einem K begann.

Am Anfang war das K. K wie Kachel, K wie Kunstwerk, ein K wie das mitten in dem Wort Zwickauer. Der Buchstabe K war der erste, den Fliesenleger Marco Reuter am Dienstagmittag exakt oben mittig an die „Zwickauer Liebesmauer" an der Peter-Breuer-Straße anbrachte. Stunden vorher bangte Liebesmauer-Mitinitiatorin Sara Linke, ob es bei dem Regen...