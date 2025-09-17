Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Rathaus als Vorbild: In Zukunft könnten noch mehr Gebäude in Zwickau abends beleuchtet werden. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Das Rathaus als Vorbild: In Zukunft könnten noch mehr Gebäude in Zwickau abends beleuchtet werden. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Meinung
Zwickau
Zwickauer Marketingkonzept: Die entscheidende Frage ist das Geld
Redakteur
Von Johannes Pöhlandt
Viele Ideen in dem Papier gehen in die richtige Richtung. Jetzt kommt es darauf an, dass sie auch umgesetzt werden.

Das Zwickauer Marketingkonzept ist in weiten Teilen gelungen. Man merkt, dass externe Experten der Stadt keine schon anderswo erprobte Strategie überstülpen wollen, sondern dass sie lediglich eine Grundlage erarbeitet haben, die von Akteuren vor Ort aufgenommen wurde. Man darf zwar bezweifeln, ob Abiturienten sich über einen Zollstock mit...
15.09.2025
3 min.
Wird aus dieser früheren Zwickauer Schule eine Jugendherberge?
Obwohl das Gebäude seit Jahren leer steht, ist das Eingangsportal ist noch immer eindrucksvoll.
Das frühere Gerhart-Hauptmann-Gymnasium ist ein Schandfleck. Nun gibt es eine neue Idee, wie das Gebäude künftig genutzt werden kann. Aber ist ein Umbau realistisch?
Johannes Pöhlandt und Frank Dörfelt
09:27 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 18.09.2025
 5 Bilder
Tränengas in Paris – Frankreich vor landesweiten Protesten
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
09:42 Uhr
2 min.
Berlin: Länder können nicht mehr für Deutschlandticket geben
Was kostet das Deutschlandticket ab Januar? Diese Frage soll sich nach Vorstellung von Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) heute in München klären. (Symbolbild)
Berlins Verkehrssenatorin Bonde stellt in einem Interview klar: Die Länder werden nicht mehr für das Deutschlandticket zahlen. Was das für die Fahrgäste und den Ticketpreis bedeuten könnte.
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
12:00 Uhr
4 min.
Sächsische Küche, gute Nachrichten, Filmdrehs: So soll Zwickau attraktiver werden
Zwickaus Innenstadt mit Gewandhaus, Rathaus und Dom kann sich sehen lassen. Das müssen jetzt nur noch die Zwickauer selbst begreifen.
Einheimische verbinden mit der Stadt mehr Probleme als Chancen. Das Rathaus will mit einem Marketingkonzept gegensteuern. Diese acht Maßnahmen stechen hervor.
Johannes Pöhlandt
