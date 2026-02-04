Zwickauer Nachwuchstalente begeistern: 45 erste Preise bei „Jugend musiziert“

Zwickau
Das Robert-Schumann-Konservatorium feiert Erfolge: Beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ räumten die jungen Musiker Preise ab. Das war noch nicht alles.
Am Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ für das Vogtland und die Region Zwickau haben Schülerinnen und Schüler des Robert-Schumann-Konservatoriums in Zwickau erfolgreich teilgenommen. Das Konservatorium teilte mit, dass 50 junge Musikerinnen und Musiker der Einrichtung in Zwickau, Reichenbach, Plauen und in Chemnitz an Wertungen...
