  • Zwickauer Nachwuchstalente begeistern: 45 erste Preise bei „Jugend musiziert“

Sie glänzten am Flügel: Emilia Bartel, Timo Rößler, Tobias Gruner und Manuel Scheffler (v.l.).
Sie glänzten am Flügel: Emilia Bartel, Timo Rößler, Tobias Gruner und Manuel Scheffler (v.l.). Bild: R. Wachsmuth/Kon.
Zwickau
Zwickauer Nachwuchstalente begeistern: 45 erste Preise bei „Jugend musiziert“
Von Lutz Kirchner
Das Robert-Schumann-Konservatorium feiert Erfolge: Beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ räumten die jungen Musiker Preise ab. Das war noch nicht alles.

Am Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ für das Vogtland und die Region Zwickau haben Schülerinnen und Schüler des Robert-Schumann-Konservatoriums in Zwickau erfolgreich teilgenommen. Das Konservatorium teilte mit, dass 50 junge Musikerinnen und Musiker der Einrichtung in Zwickau, Reichenbach, Plauen und in Chemnitz an Wertungen...
