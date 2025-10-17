Zwickauer Novembertage starten: Wendejahre, NSU und Erinnerungskultur im Fokus

Die 13. Auflage der Veranstaltungsreihe will den Monat November in Zwickau historisch aufarbeiten, aber auch Zukunftsperspektiven aufzeigen. Die Programmhöhepunkte im Überblick.

Ob NSU, die Friedliche Revolution von 1989 oder die Umbrüche der Nachwendezeit: Mit den jährlich stattfindenden Novembertagen soll die geschichtsträchtige jüngere Vergangenheit der Stadt Zwickau eingefangen und mit aktuellen gesellschaftlichen und politischen Fragen verknüpft werden. „Die Novembertage wollen nicht nur zurückschauen,...