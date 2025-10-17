Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Zwickauer Novembertage starten: Wendejahre, NSU und Erinnerungskultur im Fokus

Die Zwickauer Novembertage bieten auch in diesem Jahr zahlreiche Veranstaltungsformate.
Die Zwickauer Novembertage bieten auch in diesem Jahr zahlreiche Veranstaltungsformate. Bild: Mario Dudacy/Archiv
Die Zwickauer Novembertage bieten auch in diesem Jahr zahlreiche Veranstaltungsformate.
Die Zwickauer Novembertage bieten auch in diesem Jahr zahlreiche Veranstaltungsformate. Bild: Mario Dudacy/Archiv
Zwickau
Zwickauer Novembertage starten: Wendejahre, NSU und Erinnerungskultur im Fokus
Von Jim Kerzig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die 13. Auflage der Veranstaltungsreihe will den Monat November in Zwickau historisch aufarbeiten, aber auch Zukunftsperspektiven aufzeigen. Die Programmhöhepunkte im Überblick.

Ob NSU, die Friedliche Revolution von 1989 oder die Umbrüche der Nachwendezeit: Mit den jährlich stattfindenden Novembertagen soll die geschichtsträchtige jüngere Vergangenheit der Stadt Zwickau eingefangen und mit aktuellen gesellschaftlichen und politischen Fragen verknüpft werden. „Die Novembertage wollen nicht nur zurückschauen,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.10.2025
4 min.
Mit dem Fahrrad auf den Spuren des Todesmarsches von Mülsen: „Es waren unmenschliche Umstände“
Geschichtsstunde auf zwei Rädern: Ole (r.), Jakob (2. v. r.) und fünf weitere Jugendliche erkunden mit dem Fahrrad die Strecke des Mülsener Todesmarsches von 1945.
Das zusammenbrechende NS-Regime schickte im April 1945 etwa 800 KZ-Häftlinge zu Fuß von Mülsen in Richtung Tschechien. Eine Gruppe von Jugendlichen ist diese Strecke nun mit dem Fahrrad abgefahren.
Jim Kerzig
17:00 Uhr
6 min.
Corona nimmt in Sachsen wieder zu: Was diese Saison wichtig ist
Masken können vor einer Übertragung schützen.
Weil kaum getestet wird, ist die Dunkelziffer an Corona-Infektionen hoch. Für bestimmte Menschen kann eine Ansteckung nach wie vor gefährlich werden. Wie sollte ich mich verhalten?
Kornelia Noack
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
17:00 Uhr
2 min.
Fußball-Landesliga: Goldener Herbst für den Reichenbacher FC
Reichenbachs Paolo Süß (rechts) attackiert hier im letzten Auswärts-Punktspiel den ballführenden Emil Habrich vom SC Freital II. Das Spiel gewann der RFC 4.1.
In der Fußball-Landesliga läuft es aktuell prima für die Vogtländer. Am Samstag ist man zu Gast beim SSV Markranstädt.
Olaf Meinhardt
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
07.10.2025
4 min.
25 Jahre Alter Gasometer in Zwickau: Geschäftsführer richtet mahnende Worte an die Politik
Mario Zenner hält seit 2006 als Geschäftsführer die Fäden im Alten Gasometer in Zwickau in der Hand. Zum Jubiläum des Gebäudes verteilt er klare Botschaften.
Von vielen als Veranstaltungs- und Debattenort geschätzt, von anderen wegen seiner vermeintlich links-grünen Ausrichtung gehasst: Das soziokulturelle Zentrum Alter Gasometer wird 25 Jahre alt. Sieht Gaso-Chef Mario Zenner seine Einrichtung bedroht?
Jim Kerzig
Mehr Artikel