  • Zwickauer Oberbürgermeisterin verspricht Solidarität: „Auch 2026 werden Kinder aus der Ukraine zu Gast sein“

Besuch aus der ukrainischen Partnerstadt in Zwickau: OB Constance Arndt im Gespräch mit Iryna Losheniuk und Kateryna Pidhurets (von rechts) aus Volodymyr.
Karl-Ernst Müller (2. v. l.) berichtet den Gästen aus Volodymyr von der Unterstützung des Vereins „Partnerschaft zur Ukraine“. Im Bild: Iryna Losheniuk (r.), Kateryna Pidhurets und Andrey Valiguras (l.). Der Sänger am Theater Zwickau half als Dolmetscher aus.
Erinnerungsfoto der Stadtspitze an den Besuch aus Volodymyr in Zwickau.
Besuch aus der ukrainischen Partnerstadt in Zwickau: OB Constance Arndt im Gespräch mit Iryna Losheniuk und Kateryna Pidhurets (von rechts) aus Volodymyr.
Karl-Ernst Müller (2. v. l.) berichtet den Gästen aus Volodymyr von der Unterstützung des Vereins „Partnerschaft zur Ukraine“. Im Bild: Iryna Losheniuk (r.), Kateryna Pidhurets und Andrey Valiguras (l.). Der Sänger am Theater Zwickau half als Dolmetscher aus.
Erinnerungsfoto der Stadtspitze an den Besuch aus Volodymyr in Zwickau.
Zwickauer Oberbürgermeisterin verspricht Solidarität: „Auch 2026 werden Kinder aus der Ukraine zu Gast sein“
Von Holger Weiß
Kinder aus der ukrainischen Partnerstadt machen in Zwickau Ferien vom Krieg. Für die Stadt Volodymyr steht die Unterstützung von Kriegsopfern im Fokus. Ein Rehabilitationszentrum soll entstehen.

Seit Beginn des Krieges von Russland gegen die Ukraine vor fast vier Jahren haben Kinder aus Zwickaus ukrainischer Partnerstadt Volodymyr schon dreimal kurze Sommerferien in Westsachsen verbracht. Zuletzt, im Juli 2025, konnten 27 Kinder, deren Eltern im Krieg kämpfen oder getötet wurden, eine Woche im Frieden verleben. Für Zwickaus...
