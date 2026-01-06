Zwickauer Oberbürgermeisterin verspricht Solidarität: „Auch 2026 werden Kinder aus der Ukraine zu Gast sein“

Zwickau
Kinder aus der ukrainischen Partnerstadt machen in Zwickau Ferien vom Krieg. Für die Stadt Volodymyr steht die Unterstützung von Kriegsopfern im Fokus. Ein Rehabilitationszentrum soll entstehen.
Seit Beginn des Krieges von Russland gegen die Ukraine vor fast vier Jahren haben Kinder aus Zwickaus ukrainischer Partnerstadt Volodymyr schon dreimal kurze Sommerferien in Westsachsen verbracht. Zuletzt, im Juli 2025, konnten 27 Kinder, deren Eltern im Krieg kämpfen oder getötet wurden, eine Woche im Frieden verleben. Für Zwickaus...
