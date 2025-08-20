Zwickauer Ortsteil Hartmannsdorf feiert Dorffest

Das Fest am 23. August findet erstmals unter der Regie des erst im Dezember neu gegründeten Dorf- und Feuerwehrvereins statt.

Das diesjährige Dorffest im Zwickauer Ortsteil Hartmannsdorf am Sonnabend, 23. August, wird erstmals vom Dorf- und Feuerwehrverein organisiert und durchgeführt. Obwohl das eine Premiere für den Ort mit circa 170 Einwohnern ist, soll das Fest wie gewohnt – klein, aber fein und ohne Eintritt – werden, versichert Elisabeth Belger, die...