Regionale Nachrichten und News
  • Zwickau
  • Zwickau
  • Zwickauer packen im Schlobigpark an: Warum der Herbstputz keine Einmal-Aktion bleiben soll

Zwickau
Zwickauer packen im Schlobigpark an: Warum der Herbstputz keine Einmal-Aktion bleiben soll
Von Holger Weiß
Der Schlobigpark ist nicht nur den Anwohnern wichtig. Beim ersten Herbstputz in der Grünanlage packen viele Zwickauer mit an.

Anwohner wie Swen Landgraf und Jacqueline Sommer haben sich nicht lange bitten lassen: „Als der Zettel zur Aktion im Briefkasten lag, war klar: Wir sind dabei“, sagen sie. Am Freitag haben sie mit anderen Anwohnern, Parknutzern und Zwickauern, denen der Schlobigpark am Herzen liegt, beim Herbstputz im Park angepackt. „Uns ist ein sauberer...
