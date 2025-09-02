Zwickauer Pflegehelfer muss nach 18 Jahren Berufserfahrung noch einmal Ausbildung machen

Neue gesetzliche Vorgaben haben Michael Droste vor eine große Herausforderung gestellt. Wie ist es, mit 43 Jahren eine Berufsschule zu besuchen?

Nach 18 Jahren in der psychiatrischen Pflege im Heinrich-Braun-Klinikum in Zwickau war Michael Drostes Tätigkeit plötzlich in Gefahr. „Es war so, als wäre ich nichts mehr wert“, sagt er. Grund waren neue Vorgaben des Bundes für Personal in der Pflege: Geld fließt seit diesem Jahr fast nur noch für qualifizierte Pflegekräfte. Die Folge...