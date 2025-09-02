Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Zwickauer Pflegehelfer muss nach 18 Jahren Berufserfahrung noch einmal Ausbildung machen

Michael Droste ist jetzt Pflegefachkraft. Sein Zeugnis erhielt er bei einer Zeremonie im Haus der Sparkasse.
Michael Droste ist jetzt Pflegefachkraft. Sein Zeugnis erhielt er bei einer Zeremonie im Haus der Sparkasse. Bild: Leona Müller
Michael Droste ist jetzt Pflegefachkraft. Sein Zeugnis erhielt er bei einer Zeremonie im Haus der Sparkasse.
Michael Droste ist jetzt Pflegefachkraft. Sein Zeugnis erhielt er bei einer Zeremonie im Haus der Sparkasse. Bild: Leona Müller
Zwickau
Zwickauer Pflegehelfer muss nach 18 Jahren Berufserfahrung noch einmal Ausbildung machen
Von Leona Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Neue gesetzliche Vorgaben haben Michael Droste vor eine große Herausforderung gestellt. Wie ist es, mit 43 Jahren eine Berufsschule zu besuchen?

Nach 18 Jahren in der psychiatrischen Pflege im Heinrich-Braun-Klinikum in Zwickau war Michael Drostes Tätigkeit plötzlich in Gefahr. „Es war so, als wäre ich nichts mehr wert“, sagt er. Grund waren neue Vorgaben des Bundes für Personal in der Pflege: Geld fließt seit diesem Jahr fast nur noch für qualifizierte Pflegekräfte. Die Folge...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
28.08.2025
4 min.
Sie war das Mädchen im Kirschbaum - Warum Sigrid und Werner Fach aus Zwickau seit 65 Jahren zusammenhalten
Das Ehejubiläum wird im eigenen Garten gefeiert. Auszuziehen, daran würden Sigrid und Werner Fach nicht im Traum denken.
Sigrid und Werner Fach wissen, dass eine Ehe viel Arbeit bedeutet. Gemeinsam haben sie viel gesehen und erlebt - auch Schicksalsschläge. Was ist der Schlüssel zum Glück?
Leona Müller
09:43 Uhr
1 min.
Neuer Vorstand gewählt: Moritz Kunz führt die Jusos Vogtland
Moritz Kunz (Zweiter von links) ist neuer Vorsitzender der Jusos Vogtland.
Moritz Kunz führt künftig die Jusos Vogtland. In Reichenbach wählte die politische Arbeitsgemeinschaft jetzt einen neuen Vorstand.
Daniela Hommel-Kreißl
15:55 Uhr
1 min.
Berufsfachschule am Heinrich-Braun-Klinikum in Zwickau startet mit Rekordzahl an Schülern in das neue Ausbildungsjahr
Das HBK. Ausgebildet wird an der Medizinischen Berufsschule auch für Partner.
140 junge Leute beginnen am Montag ihre Berufsausbildung. Es gibt auch eine Neuerung. 83 Absolventen erhalten zuvor ihre Zeugnisse.
Leona Müller
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
09:40 Uhr
1 min.
Greiz: Hausflur mit Löschschaum ausgesprüht - Zeugen gesucht
Die Polizei in Greiz sucht Zeugen zu zwei Sachbeschädigungen.
Die Greizer Polizei sucht Zeugen zu zwei Sachbeschädigungen – auch im sächsischen Vogtland.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel