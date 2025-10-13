Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Zwickau
  • Zwickau
  • Zwickauer Polizei äußert sich zum Einsatz am Neumarkt: „Das war kein stinknormaler Silvesterböller“

Dieses Stück der Leipziger Straße am Neumarkt war am Samstag gesperrt.
Dieses Stück der Leipziger Straße am Neumarkt war am Samstag gesperrt. Bild: Uta Pasler
Zwickau
Zwickauer Polizei äußert sich zum Einsatz am Neumarkt: „Das war kein stinknormaler Silvesterböller“
Von Uta Pasler
Das Polizeiaufgebot am Samstag hat für Aufregung gesorgt. Das Sondereinsatzkommando, das mancher gesehen haben will, war aber nicht am Start.

Das Großaufgebot der Polizei am vergangenen Samstag am Neumarkt wegen Sprengstoffverdachts hat in sozialen Netzwerken für wilde Spekulationen gesorgt. Von Geiselnahme bis Bombendrohung war da die Rede, sogar das Sondereinsatzkommando (SEK) sei gesehen worden. Laut Polizeisprecherin Karolin Hemp war das SEK nicht im Einsatz. Wenn Polizisten Helme...
