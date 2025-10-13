Zwickauer Polizei äußert sich zum Einsatz am Neumarkt: „Das war kein stinknormaler Silvesterböller“

Das Polizeiaufgebot am Samstag hat für Aufregung gesorgt. Das Sondereinsatzkommando, das mancher gesehen haben will, war aber nicht am Start.

Das Großaufgebot der Polizei am vergangenen Samstag am Neumarkt wegen Sprengstoffverdachts hat in sozialen Netzwerken für wilde Spekulationen gesorgt. Von Geiselnahme bis Bombendrohung war da die Rede, sogar das Sondereinsatzkommando (SEK) sei gesehen worden. Laut Polizeisprecherin Karolin Hemp war das SEK nicht im Einsatz. Wenn Polizisten Helme... Das Großaufgebot der Polizei am vergangenen Samstag am Neumarkt wegen Sprengstoffverdachts hat in sozialen Netzwerken für wilde Spekulationen gesorgt. Von Geiselnahme bis Bombendrohung war da die Rede, sogar das Sondereinsatzkommando (SEK) sei gesehen worden. Laut Polizeisprecherin Karolin Hemp war das SEK nicht im Einsatz. Wenn Polizisten Helme...