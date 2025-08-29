Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Zwickauer Polizei setzt bei Ermittlungen zu Vorfall im Club „Nachtwerk" auf Zeugenhinweise und Videoanalyse

Nach der Schlägerei in der Diskothek „Nachtwerk“ geht die Polizei Zeugenhinweisen nach.
Nach der Schlägerei in der Diskothek „Nachtwerk" geht die Polizei Zeugenhinweisen nach. Bild: Ralf Wendland
Nach der Schlägerei in der Diskothek „Nachtwerk“ geht die Polizei Zeugenhinweisen nach.
Nach der Schlägerei in der Diskothek „Nachtwerk“ geht die Polizei Zeugenhinweisen nach. Bild: Ralf Wendland
Zwickauer Polizei setzt bei Ermittlungen zu Vorfall im Club „Nachtwerk“ auf Zeugenhinweise und Videoanalyse
Von Holger Weiß
Einen Monat nach der Schlägerei in der Diskothek an der Olzmannstraße wertet die Polizei weitere Zeugenhinweise aus. Das ist der Stand der Ermittlungen.

Einen Monat nach der Schlägerei mit mehreren Verletzten in der Zwickauer Diskothek „Nachtwerk“ liegen der Polizei mehrere Zeugenhinweise zu dem Vorfall im Club an der Olzmannstraße vor. „Diese Hinweise befinden sich derzeit in der Auswertung. Resultierend daraus werden weitere Vernehmungen und Ermittlungshandlungen vorgenommen“, sagt...
