In Zwickau wurden zwei Fahrer von E-Scootern aufgegriffen, die unter Drogen standen. Bild: Jens Büttner/dpa
In Zwickau wurden zwei Fahrer von E-Scootern aufgegriffen, die unter Drogen standen. Bild: Jens Büttner/dpa
Zwickau
Zwickauer Polizei zieht E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr
Von Frank Dörfelt
Die beiden E-Scooter-Fahrer waren den Beamten auf der Windbergstraße aufgefallen. Der Test reagierte auf Cannabis und Amphetamine.

In der Nacht zum Samstag bemerkten Polizisten im Zwickauer Stadtteil Marienthal, zwei junge Männer auf E-Scootern, die die Windbergstraße entlangfuhren. Die Beamten hielten die beiden an und kontrollierten sie. Da der Verdacht bestand, dass sie unter Drogeneinfluss standen, führten die Beamten des Polizeireviers Zwickau einen entsprechenden...
