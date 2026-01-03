Zwickauer Polizei zieht E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr

Die beiden E-Scooter-Fahrer waren den Beamten auf der Windbergstraße aufgefallen. Der Test reagierte auf Cannabis und Amphetamine.

In der Nacht zum Samstag bemerkten Polizisten im Zwickauer Stadtteil Marienthal, zwei junge Männer auf E-Scootern, die die Windbergstraße entlangfuhren. Die Beamten hielten die beiden an und kontrollierten sie. Da der Verdacht bestand, dass sie unter Drogeneinfluss standen, führten die Beamten des Polizeireviers Zwickau einen entsprechenden...