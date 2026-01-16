MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Zwickauer Polizeipräsident wird Chef des sächsischen Landeskriminalamts

Dirk Lichtenberger, im Bild vor der rosafarbenen Gewahrsamszelle in Zwickau, wechselt ins LKA.
Dirk Lichtenberger, im Bild vor der rosafarbenen Gewahrsamszelle in Zwickau, wechselt ins LKA. Bild: Andreas Hummel/dpa
Dirk Lichtenberger, im Bild vor der rosafarbenen Gewahrsamszelle in Zwickau, wechselt ins LKA.
Dirk Lichtenberger, im Bild vor der rosafarbenen Gewahrsamszelle in Zwickau, wechselt ins LKA. Bild: Andreas Hummel/dpa
Zwickau
Zwickauer Polizeipräsident wird Chef des sächsischen Landeskriminalamts
Redakteur
Von Michael Stellner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erneuter Wechsel auf dem Chefsessel der Polizeidirektion Zwickau: Wer auf Dirk Lichtenberger folgt, steht noch nicht fest.

Der Zwickauer Polizeipräsident Dirk Lichtenberger wird neuer Leiter des Landeskriminalamts. Das hat das sächsische Innenministerium am Freitag bekannt gegeben. Seine Position in Zwickau wird zum 1. Februar neu ausgeschrieben. Bis zur Neubesetzung wird die Polizeidirektion, deren Gebiet die Landkreise Zwickau und Vogtland umfasst, von der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.12.2025
2 min.
Glauchauer Polizeichefin verlässt das Revier
Maika Nitzsche wechselt vom Revier in Glauchau ins Innenministerium.
Ab dem 1. Dezember steht das Polizeirevier in Glauchau unter neuer Führung. Die bisherige Leiterin wechselt ins Ministerium.
Stefan Stolp
17.01.2026
3 min.
Schwerer Unfall im Erzgebirge mit einem Toten und mehreren Verletzten
Update
Eine 48-Jährige ist bei dem schweren Unfall am Samstagabend auf der Straße zwischen Satzung und Steinbach ums Leben gekommen.
Der Kleintransporter mit ungarischem Landeskennzeichen ist am Samstagabend auf eisglatter Straße verunglückt. Der Straßenmeister sperrte die Kreisstraße wegen der Gefahr umstürzender Bäume.
Katrin Kablau und André März
17:30 Uhr
4 min.
Pragmatisch oder romantisch? So machen die Chemnitzer ihren Liebsten einen Antrag
Adrian Schauer und Denise Hold sahen sich auf der Hochzeitsmesse nach passenden Eheringen um.
Ob im Auto, im Whirlpool, am Strand oder daheim: Für einen gelungenen Hochzeitsantrag gibt es offenbar viele gute Orte. Welche Geschichten verlobte Chemnitzer über ihren besonderen Moment erzählen.
Erik Anke
17.01.2026
4 min.
Die Stimmen nach der Derbyniederlage des FC Erzgebirge Aue: „Mein Herz ist gebrochen“
Nicht zu fassen: In allerletzter Sekunde verliert der FC Erzgebirge das Ostderby in Rostock. Trainer Jens Härtel schlug fassungslos die Arme hinter dem Kopf zusammen.
Im Ostderby beim FC Hansa Rostock hat die Elf von Cheftrainer Jens Härtel eine ganz bittere Auswärtsniederlage hinnehmen müssen. Die Enttäuschung im Veilchenlager ist groß. Die „Freie Presse“ liefert die Stimmen zum Spiel.
Paul Steinbach
27.12.2025
2 min.
Polizeidirektion Zwickau meldete verstärkt Explosionen an Zigaretten-, Geld- und Fahrkartenautomaten
In Hohenstein-Ernstthal wurde im Dezember 2024 am Bahnhof ein Fahrkartenautomat gesprengt.
Fahrscheinautomaten in Zwickau bleiben ab Montag für fünf Tage zum Schutz vor Vandalismus geschlossen. In der Region meldete die Polizei in diesem Jahr 56 Explosionen unter anderem an Automaten.
Frank Dörfelt
17:30 Uhr
3 min.
Von der Berliner Mauer inspiriert: Das besondere Freibad-Souvenir aus Geringswalde
David Rausch von der Linksfraktion zeigt das Freibad-Souvenir.
Seit Anfang September ist das große Schwimmbecken leer und die Beckenkrone abgetragen. Die kann man jetzt als Erinnerung nach Hause tragen.
Marion Gründler
Mehr Artikel