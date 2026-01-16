Zwickauer Polizeipräsident wird Chef des sächsischen Landeskriminalamts

Zwickau
Erneuter Wechsel auf dem Chefsessel der Polizeidirektion Zwickau: Wer auf Dirk Lichtenberger folgt, steht noch nicht fest.
Der Zwickauer Polizeipräsident Dirk Lichtenberger wird neuer Leiter des Landeskriminalamts. Das hat das sächsische Innenministerium am Freitag bekannt gegeben. Seine Position in Zwickau wird zum 1. Februar neu ausgeschrieben. Bis zur Neubesetzung wird die Polizeidirektion, deren Gebiet die Landkreise Zwickau und Vogtland umfasst, von der...
