Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Zwickauer Posthalterei wird Schauplatz für Hofadvent: Vorab wird zum Vorglühen eingeladen

„Vorglühen“ als Testlauf für den „Hofadevent“ in der Posthalterei Zwickau.
„Vorglühen“ als Testlauf für den „Hofadevent“ in der Posthalterei Zwickau. Bild: Ralph Köhler
„Vorglühen“ als Testlauf für den „Hofadevent“ in der Posthalterei Zwickau.
„Vorglühen“ als Testlauf für den „Hofadevent“ in der Posthalterei Zwickau. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Zwickauer Posthalterei wird Schauplatz für Hofadvent: Vorab wird zum Vorglühen eingeladen
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwischen Weihnachtsmarkt und Schlossweihnacht will sich in Zwickau mit dem Hofadvent eine neue Location für die Adventszeit etablieren. Wie kommt das Vorglühen als Testlauf an?

Wer schon in Adventsstimmung ist oder sich für die Vorweihnachtszeit in Stimmung bringen will – der ist in der Posthalterei richtig. Am Freitag und Samstag beim sogenannten Vorglühen im Hof des historischen Hauses im Zwickauer Stadtzentrum. Schwibbögen, Weihnachtsbäume und -beleuchtung fehlen zwar noch, aber sonst ist schon fast alles...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.09.2025
4 min.
Acht Zwickauer Innenhöfe werden am Samstag zur Eventbühne: Das erwartet die Besucher
Acht Zwickauer Innenhöfe sind beteiligt. Modedesignerin Sara Linke (Studio 1912) hat sich aus persönlichen Gründen ausklinken müssen.
Premiere für die Domstadt: „Innenhof-Momente“ ist das Motto der Aktion, bei der sich Zwickau am 13. September von einer ganz neuen Seite zeigen soll. Ungeahnte Überraschungseffekte inklusive.
Thomas Croy
13:32 Uhr
4 min.
Pettersson und Findus im Erzgebirge: Theater inszeniert neues Weihnachtsmärchen
Vom eigenen Unternehmen direkt in die Theaterwerkstatt: Thomas Körner leitet nun die Tischlerei an der Bambergstraße.
Der alte Pettersson und sein frecher Kater Findus sind die Hauptakteure der Geschichte im Wintersteintheater in Annaberg-Buchholz. Eine wichtige Rolle dabei spielt zudem ein Chef, der sein Unternehmen zugeschlossen hat.
Antje Flath
13:35 Uhr
1 min.
Verletzt: Fahrer kracht bei Wiedersberg gegen Baum
Bei einem Unfall bei Wiedersberg ist ein Autofahrer verletzt worden.
Ein 20-Jähriger war auf einer Linkskurve der ehemaligen B 173 ins Schleudern geraten. Sein Auto kippte um und kollidierte.
Ronny Hager
11:37 Uhr
3 min.
Blockhausen als Lebenswerk: „Sauensäger“ Andreas Martin und seine Frau Steffi sind Tourismushelden im Erzgebirge
Update
Blockhausen ist ihr Lebenswerk: Steffi und Andreas Martin, hier beim Pfingstcup im Kettensägen.
Blockhausen in Dorfchemnitz ist ein touristisches Aushängeschild. Die Martins stärken mit Herzblut den Tourismus im Erzgebirge. Welche Geschichte steckt dahinter?
Heike Hubricht
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
05.11.2025
4 min.
Zwickau stimmt sich auf die Weihnachtszeit ein: Termine, Märkte und Höhepunkte zum Vormerken
Die Organisatoren: Eric Seifert (Krauß Event), OB Constance Arndt, Florian Freitag (Polar 1), Bianca Dommes (Kulturamt), Matthias Rose (Kultour Z.), Anne Kuhl (Stadtmanagerin).
Einwohner und Gäste der Stadt dürfen sich in der Adventszeit auf neue Attraktionen freuen: Erstmals ist die Posthalterei mit dabei, und auch auf dem sanierten Marienplatz gibt es Budenzauber.
Thomas Croy
Mehr Artikel