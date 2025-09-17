Zwickauer Priesterhäuser als Ort für Vortrag über Thomas Müntzer

Im Zusammenhang mit der Sonderschau „1525.Bauern im Krieg“ gibt es am 20. September einen Experten-Vortrag.

Zwickau.

Im Zusammenhang mit der Sonderausstellung „1525.Bauern im Krieg“ findet am 20. September ein Experten-Vortrag in den Priesterhäusern in Zwickau statt. Im Fokus der Ausführungen von Dr. Thomas T. Müller steht dabei ein Mann, der als Prediger, Revolutionär und Rebell in die Geschichte eingegangen ist: Thomas Müntzer. Der Vortrag legt einen Schwerpunkt auf die Betrachtung des Lebens von Müntzer und beleuchtet die Konflikte mit der Mansfelder Obrigkeit. Ebenfalls in den Blick soll die Mythisierung von Thomas Müntzer in Zeiten der DDR gerückt werden. Der Vortrag beginnt am 20. September um 17 Uhr. Wegen begrenzter Platzkapazitäten ist eine Voranmeldung zum Vortrag nötig. Der Eintritt kostet 7 Euro, ermäßigt 4,50 Euro. (reu)