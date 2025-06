Zwickauer Priesterhäuser: Objekt des Monats wird vorgestellt

Im Monat Juni wird in der Ausstellung besonders auf eine Geldkatze hingewiesen.

Unter dem Motto „Ungeahnt sehenswert – Zwickau im Kulturhauptstadtjahr 2025“ setzt das Zwickauer Museum für Stadt- und Kulturgeschichte, das sich in den Priesterhäusern, Domhof 5-8, befindet, am Mittwoch seine Reihe „Schätzchen aus dem Museumsdepot“ fort – Los geht es 15 Uhr. In diesem Monat wird bei einem Rundgang durch die...