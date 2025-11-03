Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Zwickauer Problemgefängnis: Baufirmen fühlen sich vom Freistaat um Millionensummen geprellt

Die Arbeiten auf der Gefängnis-Baustelle ruhen seit anderthalb Jahren. Erst 2027 soll es mit einem Totalunternehmer weitergehen.
Die Arbeiten auf der Gefängnis-Baustelle ruhen seit anderthalb Jahren. Erst 2027 soll es mit einem Totalunternehmer weitergehen. Bild: Ralf Wendland
Die Arbeiten auf der Gefängnis-Baustelle ruhen seit anderthalb Jahren. Erst 2027 soll es mit einem Totalunternehmer weitergehen.
Die Arbeiten auf der Gefängnis-Baustelle ruhen seit anderthalb Jahren. Erst 2027 soll es mit einem Totalunternehmer weitergehen. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Zwickauer Problemgefängnis: Baufirmen fühlen sich vom Freistaat um Millionensummen geprellt
Redakteur
Von Johannes Pöhlandt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es gibt Streit um die Abrechnung von Bauleistungen. Ein Firmenchef sagt: „Es ist sehr perfide, was da gespielt wird.“ Nun will er den Freistaat verklagen. Andere haben das bereits getan.

Das Zwickauer Gefängnis sollte sich eigentlich zu einer Reihe namhafter Gebäude gesellen. Oberlandesgericht Stuttgart-Stammheim, Uniklinik Freiburg, Kunstpalast Düsseldorf – in allen diesen Einrichtungen hat die Firma Ruben Peter Ausbau ihre Spuren hinterlassen. Der Spezialist für Innenausbau und Fassaden mit Hauptsitz im Thüringer Wald...
