Zwickauer Prozess um versuchte Tötung von Kindern: Wie Nachbarn das Geschehen erlebt haben

Ein Vater soll versucht haben, seine drei Söhne im Auto zu vergiften. Das Gericht muss klären, ob es sich um Vorsatz oder eine Handlung im Affekt handelte. Die Nachbarn sind sich ziemlich sicher.

Die kleine Grillparty in der Einfahrt war zu Ende, alle Beteiligten räumten Speisen, Teller und Besteck weg. Nur einer der Nachbarn hatte sich schon früher zurückgezogen, was sonst nicht seine Art war. Als andere Anwesende seine Sachen in sein Haus brachten, fanden sie den Vater schlafend auf dem Küchenfußboden vor – gegen 21 Uhr. Da die...