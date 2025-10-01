Zwickauer Ratsschulbibliothek eröffnet im Übergangsquartier

Zwickau
Die Ratsschulbibliothek ist eine der ältesten Bibliotheken Deutschlands – nach dem Umzug öffnet sie jetzt im Interimsquartier.
Der Umzug ist geschafft, und so öffnet die Zwickauer Ratsschulbibliothek nach halbjähriger Schließung im Interimsquartier im Verwaltungszentrum an der Werdauer Straße jetzt für Nutzer. Wie der Leiter Dr. Lutz Mahnke sagt, habe man alles untergebracht und einen Lesesaal zur Verfügung, der voll funktionstüchtig ist mit W-Lan-Anschluss und...
