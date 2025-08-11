Zwickauer Robert-Schumann-Haus stellt Objekt des Monats vor

Zwickau
Die Präsentation ist für Dienstag, 12. August, als Beitrag zum Kulturhauptstadtjahr geplant.
Im Robert-Schumann-Haus am Hauptmarkt wird am Dienstag, 12. August, um 12 Uhr in der Rubrik „ungeahnt sehenswert – Zwickau im Kulturhauptstadtjahr 2025“ das Objekt des Monats August vorgestellt: eine Notenhandschrift von Domenico Scarlatti. Er war einer der drei großen Barockkomponisten, die 1685 geboren wurden. „Er hinterließ 555...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.