Zwickauer Schädel: Nach Kriminaltechnikern nehmen ihn nun Rechtsmediziner unter die Lupe

Das Rätselraten um den Fund am Marienthaler Bach geht weiter. Geschlecht und Alter sind noch unklar.

Der Schädel, der Ende Januar diesen Jahres von Passanten am Marienthaler Bach gefunden wurde, war schon wieder auf Reisen. Nachdem er von Zwickau nach Leipzig ins Kriminaltechnische Institut (KTI) des Landeskriminalamtes gebracht wurde, befindet er sich nun in der Rechtsmedizin in Gera. Wie Zwickaus Polizeisprecher Enrico Liebold erklärte, gab...