  • Zwickauer Schlossweihnacht: Ein Fest der Begegnungen und regionalen Genüsse

Nicht nur der Innenhof, auch der Schlossgraben wurde in weihnachtliche Atmosphäre gehüllt. Bild: Fabian Noack
Nicht nur der Innenhof, auch der Schlossgraben wurde in weihnachtliche Atmosphäre gehüllt. Bild: Fabian Noack
Zwickau
Zwickauer Schlossweihnacht: Ein Fest der Begegnungen und regionalen Genüsse
Von Frank Dörfelt
Die 14. Zwickauer Schlossweihnacht bot eine authentische Kulisse für Besucher. Regionale Händler und kunstvolle Dekorationen sorgten für Begeisterung. 2026 folgt die Jubiläumsveranstaltung.

Einer der laut Veranstalter größten privat organisierten Weihnachtsmärkte der Region schließt eine erfolgreiche Saison ab: Die 14. Zwickauer Schlossweihnacht zog zahlreiche Besucher aus Nah und Fern an, heißt es von Krauß Event. Stimmungsvolle Dekorationen, kunstvolle Beleuchtungen und mehr als 200 traditionelle Herrnhuter Sterne hatten eine...
Mehr Artikel