Zwickauer Schlossweihnacht startet am Freitag: Was die Besucher an den Adventswochenenden erwartet

Regionales Handwerk, Feuerkörbe, Märchenstunden: Das historische Schlossgelände verwandelt sich erneut in einen Ort, an dem Familien mit ihren Kindern auf Entdeckungsreise gehen können.

Große Banner am Eingang kündigen es an: Die Zwickauer Schlossweihnacht im Schloss Osterstein wird am Freitag, 14 Uhr, eröffnet. „Wir sind zu 90 Prozent fertig, jetzt läuft das Feintuning“, sagt Eric Seifert vom Veranstalter Krauß Event und blickt zufrieden übers Areal, in dem 200 Herrnhuter Sterne aufgehängt worden sind. Seit Tagen wird... Große Banner am Eingang kündigen es an: Die Zwickauer Schlossweihnacht im Schloss Osterstein wird am Freitag, 14 Uhr, eröffnet. „Wir sind zu 90 Prozent fertig, jetzt läuft das Feintuning“, sagt Eric Seifert vom Veranstalter Krauß Event und blickt zufrieden übers Areal, in dem 200 Herrnhuter Sterne aufgehängt worden sind. Seit Tagen wird...