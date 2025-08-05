Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Zwickauer Schocken-Baustelle: In einem Monat eröffnen Hotel und Supermarkt

Der Schriftzug „Schocken“ über dem Eingang Marienstrasse erinnert an die Kaufhausgründer. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Zwickauer Schocken-Baustelle: In einem Monat eröffnen Hotel und Supermarkt
Von Frank Dörfelt
Mehr als drei Jahre wird schon am ehemaligen Schocken-Kaufhaus in Zwickau gebaut. Während es von außen noch wie eine große Baustelle aussieht, liegt der Innenausbau aber schon in den letzten Zügen.

Auch wenn inzwischen viele Gerüste gefallen sind, sieht das ehemalige Schocken-Kaufhaus in der Zwickauer Hauptstraße unverändert wie eine Großbaustelle aus. Bauarbeiter wuseln herum, Lastwagen kommen und fahren, manchmal dröhnt ohrenbetäubender Lärm aus dem Komplex. Und trotzdem soll in vier Wochen hier Kundschaft ein- und ausgehen.
