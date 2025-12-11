Zwickauer Schule bekommt seltenes Gert-Fröbe-Bild geschenkt

Zwickau
Die Planitzer Gert-Fröbe-Schule hat ein außergewöhnliches Geschenk erhalten. Das signierte Gemälde „Bergkirche“ fand zuvor große Beachtung bei einer bekannten Fernsehsendung.
„Bergkirche“ – so heißt das Originalgemälde von Gert Fröbe, das die Zwickauer Schule, die seit einem Jahr seinen Namen trägt, nun 84 Jahre nach seiner Entstehung geschenkt bekommen hat. 2015 wurde das Werk erstmals öffentlich bekannt, als Stephan und Wolfgang Kolibius es in der TV-Sendung „Kunst und Krempel“ präsentierten.
