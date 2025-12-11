MENÜ
Schulleiter Jörg Hempel freut sich mit Beate Fröbe und Eckehard Baumann über die Schenkung.
Bild: Ralph Köhler
Schulleiter Jörg Hempel freut sich mit Beate Fröbe und Eckehard Baumann über die Schenkung.
Schulleiter Jörg Hempel freut sich mit Beate Fröbe und Eckehard Baumann über die Schenkung. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Zwickauer Schule bekommt seltenes Gert-Fröbe-Bild geschenkt
Von Ludmila Thiele
Die Planitzer Gert-Fröbe-Schule hat ein außergewöhnliches Geschenk erhalten. Das signierte Gemälde „Bergkirche“ fand zuvor große Beachtung bei einer bekannten Fernsehsendung.

„Bergkirche“ – so heißt das Originalgemälde von Gert Fröbe, das die Zwickauer Schule, die seit einem Jahr seinen Namen trägt, nun 84 Jahre nach seiner Entstehung geschenkt bekommen hat. 2015 wurde das Werk erstmals öffentlich bekannt, als Stephan und Wolfgang Kolibius es in der TV-Sendung „Kunst und Krempel“ präsentierten.
