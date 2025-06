Zwickauer Schumann-Fest startet mit Premiere: Erstmals steht beim Eröffnungskonzert eine Frau am Pult

Von romantischer Sinfonik bis zur Uraufführung: Die diesjährigen Konzerttage zeigen, wie vielfältig Musik von Frauen war – und ist. Manches dürfte selbst Kenner überraschen.

Zum ersten Mal in der Geschichte des traditionsreichen Zwickauer Schumann-Fests wird das Eröffnungskonzert von einer Frau dirigiert: Die Südkoreanerin Yura Yang, seit dieser Spielzeit erste Kapellmeisterin an der Oper Leipzig, steht am Donnerstagabend am Pult im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“.