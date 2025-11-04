Zwickauer Seniorenzentrum „Am Schwanenteich“: Was der Arbeiter-Samariter-Bund jetzt dort anbietet

Zwickau
Seit dem Rückzug des früheren Betreibers steht das Haus an der Parkstraße vor einer ungewissen Zukunft. Die Präsenz des Arbeiter-Samariter-Bundes ist ein Signal an die verbliebenen Bewohner.
Montags gemeinsames Kaffeetrinken, mittwochs Spiele-, Film- oder Musiknachmittag, donnerstags Stuhlsport, freitags Gedächtnistraining. „Und wer möchte, kann montags bis freitags am gemeinsamen Mittagstisch teilnehmen“ zählt Kristin Chlebusch auf. „Der Plan ist nur vorläufig, wir gehen gern auf Wünsche der Bewohner ein“, sagt die Frau...
