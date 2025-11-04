Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Zwickauer Seniorenzentrum „Am Schwanenteich“: Was der Arbeiter-Samariter-Bund jetzt dort anbietet

Kristin Chlebusch vom ASB ist Ansprechpartnerin für die Mieter in der Senioren-Wohnanlage.
Kristin Chlebusch vom ASB ist Ansprechpartnerin für die Mieter in der Senioren-Wohnanlage. Bild: Holger Weiß
Kristin Chlebusch vom ASB ist Ansprechpartnerin für die Mieter in der Senioren-Wohnanlage.
Kristin Chlebusch vom ASB ist Ansprechpartnerin für die Mieter in der Senioren-Wohnanlage. Bild: Holger Weiß
Zwickau
Zwickauer Seniorenzentrum „Am Schwanenteich“: Was der Arbeiter-Samariter-Bund jetzt dort anbietet
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit dem Rückzug des früheren Betreibers steht das Haus an der Parkstraße vor einer ungewissen Zukunft. Die Präsenz des Arbeiter-Samariter-Bundes ist ein Signal an die verbliebenen Bewohner.

Montags gemeinsames Kaffeetrinken, mittwochs Spiele-, Film- oder Musiknachmittag, donnerstags Stuhlsport, freitags Gedächtnistraining. „Und wer möchte, kann montags bis freitags am gemeinsamen Mittagstisch teilnehmen“ zählt Kristin Chlebusch auf. „Der Plan ist nur vorläufig, wir gehen gern auf Wünsche der Bewohner ein“, sagt die Frau...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.10.2025
4 min.
„Zwickau war anfangs eine düstere Stadt“: Wie lebte es sich in der Region in den Neunzigern?
Hassan Soilihi Mzé und die Schriftstellerin Constanze John, die die Schreiberwerkstatt über die 1990er-Jahre in Zwickau betreut hat.
Die Lesung „Schreib dich durch die Neunziger“ hat die Novembertage 2025 eröffnet. Dafür hatten sich Teilnehmer in Schreib- und Erinnerungswerkstätten begeben. Einer von ihnen: Hassan Soilihi Mzé.
Holger Weiß
15:45 Uhr
3 min.
Happy-End in Zwickau: Entsorger stellt jetzt doch kleine Gelbe Tonne bereit
Links Mülltonnen mit 240 Liter Fassungsvermögen, rechts die 120-Liter-Tonnen.
Nach Ärger um Abfallbehälter räumt das Entsorgungsunternehmen Fehler ein. Der Fall in Zwickau ist nicht der erste, der Probleme offenbart. Gelöst werden sie, wenn sich die Zeitung einschaltet.
Holger Weiß
22:43 Uhr
2 min.
Wegen Drohne: Flugverkehr in Brüssel erneut eingestellt
Der Flugverkehr wurde eingestellt.
Schon wieder bleiben die Flieger wegen einer Drohnensichtung an einem europäischen Flughafen vorerst am Boden - diesmal trifft es Brüssel, und zwar zweimal binnen kürzester Zeit.
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
23:01 Uhr
4 min.
Bayern triumphieren nach Díaz-Doppelpack und Rot in Paris
Luis Díaz (r) erzielt das frühe 1:0 für Bayern.
Die Bayern sind auch in Europa das Team der Stunde. Nach zwei Toren von Luis Díaz gewinnen sie nach dem Platzverweis des Kolumbianers auch in Unterzahl beim Titelverteidiger.
Klaus Bergmann und Stefan Tabeling, dpa
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
Mehr Artikel