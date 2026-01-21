MENÜ
Der Zwickauer Bundestagsabgeordnete Carsten Körber ist Leiter einer Taiwan-Delegation.
Der Zwickauer Bundestagsabgeordnete Carsten Körber ist Leiter einer Taiwan-Delegation. Bild: H. Schacht/Archiv
Zwickau
Zwickauer setzen Hoffnungen in sächsische Taiwan-Delegation
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Strukturwandel im Landkreis könnte von Taiwan profitieren. Landrat Carsten Michaelis (CDU) sieht in der Halbleiterindustrie ein Zukunftsfeld. Was Gespräche in Taiwan bewirken sollen.

Eine sächsische Delegation aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft ist in Taiwan angekommen. Delegationsleiter Carsten Körber (CDU), Bundestagsabgeordneter aus Zwickau, bezeichnete den Auftakt der Reise laut Landkreisverwaltung als sehr positiv: „Ich halte den Auftakt der Gespräche in Taiwan für sehr vielversprechend.“ Ziel sei es, den...
Mehr Artikel