Zwickauer soll eigene Tochter fast 300 Mal sexuell missbraucht haben

Der 45-Jährige muss sich am Dienstag vor dem Amtsgericht verantworten. Die angeklagten Taten ziehen sich über einen Zeitraum von zwei Jahren hin.

Es ist ein Prozess, wie er in dieser Dimension am Amtsgericht Zwickau nur sehr selten vorkommt. Am Dienstag muss sich ein Zwickauer wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem heute 45-Jährigen vor, sich zwei Jahre lang regelmäßig an seiner eigenen Tochter vergangen haben. 297 Fälle sind in...