Zwickauer Stadtarchiv bewahrt einen Schatz aus dem Nachlass von Hans Sachs

Der berühmte Schuhmacher und Dichter aus Nürnberg ist vor 450 Jahren gestorben. Wie später die Bände mit den wertvollen Handschriften nach Zwickau gelangt sind.

Der größte Teil des Nachlasses des Schuhmachers und Dichters Hans Sachs befindet sich heute im Stadtarchiv Zwickau. Anlässlich des Todestages des Nürnberger Meistersingers am 19. Januar vor 450 Jahren hat die Stadtverwaltung auf den Schatz im Archiv hingewiesen. Nach Angaben des Archivs zählen die Bände zu den wertvollsten Beständen der...