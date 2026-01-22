MENÜ
  • Zwickau
  • Zwickau
  • Zwickauer Stadtarchiv bewahrt einen Schatz aus dem Nachlass von Hans Sachs

Stadtarchivleiter Benny Dressel zeigt einen der Hans-Sachs-Bände.
Stadtarchivleiter Benny Dressel zeigt einen der Hans-Sachs-Bände. Bild: Dirk Häuser
Zwickau
Zwickauer Stadtarchiv bewahrt einen Schatz aus dem Nachlass von Hans Sachs
Von Lutz Kirchner
Der berühmte Schuhmacher und Dichter aus Nürnberg ist vor 450 Jahren gestorben. Wie später die Bände mit den wertvollen Handschriften nach Zwickau gelangt sind.

Der größte Teil des Nachlasses des Schuhmachers und Dichters Hans Sachs befindet sich heute im Stadtarchiv Zwickau. Anlässlich des Todestages des Nürnberger Meistersingers am 19. Januar vor 450 Jahren hat die Stadtverwaltung auf den Schatz im Archiv hingewiesen. Nach Angaben des Archivs zählen die Bände zu den wertvollsten Beständen der...
Mehr Artikel