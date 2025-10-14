Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Frank Körner von der Stadtbibliothek Zwickau scannt Bücher. Bild: Mario Dudacy/Archiv
Zwickau
Zwickauer Stadtbibliothek schließt eine Woche lang
Von Konrad Rüdiger
Anfang November werden neue Rückgabeautomaten eingebaut. Dafür muss die Einrichtung komplett geschlossen werden.

Zwickau.

In der ersten Novemberwoche wird die Stadtbibliothek Zwickau komplett geschlossen bleiben. Das teilte Stadtsprecher Mathias Merz mit. Demnach sind Arbeiten an der Verbuchungsanlage der Grund für die Schließzeit. Um neue Rückgabeautomaten einzubauen, sei eine komplette Schließung der Bibliothek notwendig. Nutzer sollten ihre Medien daher eher zurückgeben oder rechtzeitig verlängern, um Mahngebühren zu vermeiden. Ab Montag, 10. November, hat die Stadtbibliothek im Kornhaus wieder wie gewohnt geöffnet. Die Schließung betreffe auch den geplanten Termin der Vorlesepaten am Donnerstag, 6. November. Dieser verschiebt sich auf den folgenden Donnerstag, 13. November, 16 Uhr. Der Eintritt zur Leseaktion ist frei. (kru)

