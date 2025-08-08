Zwickauer Stadtfest 2025: Anfahrt, Verkehrseinschränkungen, Parken – was Besucher wissen sollten

Der Stadtfest-Countdown tickt herunter. Noch eine Woche. Damit Sie Ihren Besuch entspannt vorbereiten können, geben wir Ihnen schon mal einen Überblick, was bei der Planung alles zu beachten ist.

Das 22. Zwickauer Stadtfest steht in den Startlöchern: Vom 15. bis 17. August verwandelt sich die City in eine große Feierzone. Hier gibt’s alle wichtigen Infos – kompakt und auf einen Blick. Das 22. Zwickauer Stadtfest steht in den Startlöchern: Vom 15. bis 17. August verwandelt sich die City in eine große Feierzone. Hier gibt’s alle wichtigen Infos – kompakt und auf einen Blick.