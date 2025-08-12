Zwickauer Stadtfest: Was für Familien mit Kindern geboten wird

BMX-Stunts, Maskottchen-Parade, Konzerte, Puppenspiel und Mitmach-Stationen im Muldeparadies – das Stadtfest verspricht auch für die jüngsten Besucher ein abwechslungsreiches Wochenende.

Das Zwickauer Stadtfest rückt näher. Die Vorfreude steigt. Am Freitag geht’s los: Drei Tage lang, vom 15. bis 17. August, gibt es an mehreren Orten in der Innenstadt gleichzeitig Programm. Wer mit der ganzen Familie unterwegs ist, kann aus einer Vielzahl von Angeboten wählen – von sportlichen Vorführungen über Mitmachaktionen bis zu...