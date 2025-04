Zwickauer Stadthalle erneut dreimal fast ausverkauft: Woher kommt der Hype um „Elsterglanz“?

Erst im Herbst war das Kult-Duo viermal in einer rappelvollen Zwickauer Stadthalle aufgetreten. Mit markanten Ossi-Sprüchen und einem verrückten Programm haben sie sich ein treues Publikum aufgebaut.

Sarkasmus, Ironie, Intelligenz, Wortwitz und manchmal einfach nur Blödsinn - so beschreibt Marcus Mittnacht den Humor von „Elsterglanz“, die am kommenden Wochenende ihre Zusatzshows in Zwickau spielen. Das Kult-Duo mit den einprägsamen Sprüchen und dem Faible für ostdeutsche Eigenheiten füllte schon im Oktober viermal die Stadthalle und...