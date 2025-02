Zwickauer Stadtrat beschließt 2,2 Millionen Euro für Sanierung der Turnhalle der Schule am Windberg

Neue Prallwände, Sportgeräte und eine Photovoltaik-Anlage sind geplant. Ein barrierefreier Zugang wird ermöglicht. Die Bauzeit beträgt ein Jahr.

Während derzeit der Plattenbau der Grundschule am Windberg in Zwickau-Marienthal saniert wird, soll ab September 2026 auch die Turnhalle modernisiert werden. Das hat der Stadtrat einstimmig und ohne Diskussion beschlossen. 2,2 Millionen Euro fließen in die Sanierung der 1970 erbauten Halle, davon stammen 1,4 Millionen Euro aus einem...