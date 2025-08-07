Zwickauer Stadtteilzentrum: Neues zum Netto in Neuplanitz

Zwickau
Die Arbeiten zur Sanierung des Baikal-Centers haben begonnen, zunächst will Edeka in das Versorgungszentrum einziehen, später ein Netto-Markt. Bleibt die bestehende Netto-Filiale trotzdem geöffnet?
Es hat eine Weile gedauert, bis die Antwort von Netto da war. Dafür ist sie eindeutig, kein Hinhalten mehr wie noch Anfang des Jahres: „Mit der neuen Filiale im Baikal-Center wird die Nahversorgungsfunktion vom bisherigen Standort in der Hermann-Krasser-Straße dorthin verlagert“, gibt Christina Stylianou, Leiterin Unternehmenskommunikation...
