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Monika Müller ist die Vorsitzende des Fördervereins.
Monika Müller ist die Vorsitzende des Fördervereins. Foto: Ralph Köhler/Archiv
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Zwickau
Zwickauer Sternwarte öffnet am bundesweiten Tag der Astronomie
Redakteur
Von Lutz Kirchner
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Der Himmel über Zwickau lockt am Tag der Astronomie. Die Schulsternwarte bietet Vorträge und moderne Teleskope. Das Smartteleskop S50 wird vorgestellt.

Der Förderverein der Schulsternwarte Zwickau lädt zum bundesweiten Tag der Astronomie ein. Die Veranstaltung richtet sich an alle, die sich für das Thema Astronomie interessieren, so Vereinsvorsitzende Monika Müller. Die Sternwarte, am Kreuzbergweg in einer Kleingartenanlage gelegen, öffnet dazu am Samstag, 28. März, 19 Uhr. Die Türen der...
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