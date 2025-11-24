Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Ralph Köhler/propicture
Bild: Ralph Köhler/propicture
Bild: Ralph Köhler/propicture
Bild: Ralph Köhler/propicture
Zwickau
Zwickauer strömen auf die Eisbahn
Von Ralph Köhler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor einer Woche war es beim Auftakt-Pressegespräch viel zu warm, rechtzeitig zum Start am Wochenende herrschen aber eisige Temperaturen am Erlenbad.

420 Besucher nutzten das traumhafte Winterwetter am Wochenende für einen Besuch auf der Eisbahn. „An beiden Tagen hatten wir perfekte Bedingungen zum Eislaufen und Eisstockschießen. Das Eis war perfekt und das Wetter auch! Die Menschen standen am Samstag schon vor der Öffnung um 14 Uhr in langen Schlangen“, so der Verantwortliche für die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:46 Uhr
2 min.
Großem Sturzpech folgt ein großer Auftritt: Radsportler aus dem Erzgebirge feiert Sieg in Thüringen
Toni Albrecht an der Spitze im Männerrennen.
Vor zwei Wochen hatte Toni Albrecht bei einem Rennen die Kontrolle über sein Rad verloren. Von diesem Crash zeigte sich der Cross-Spezialist des RSV 54 Venusberg nun gut erholt.
Klaus Fischer
13:45 Uhr
1 min.
Handball-Verbandsliga: Frauen des HC Glauchau/Meerane erobern die Tabellenspitze
Die Westsächsinnen nutzten einen Patzer des BSV Limbach-Oberfrohna aus. Die zweite Männermannschaft musste dagegen eine Niederlage einstecken.
Torsten Ewers
23.11.2025
3 min.
Minus 22 Grad Celsius im Erzgebirge! Hier war es am Sonntagfrüh sogar kälter als auf der Zugspitze
 9 Bilder
Im kleinen Erzgebirgsdorf war es in der Nacht zum Sonntag kälter als auf der Zugspitze.
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
André März
14:51 Uhr
2 min.
Kälte kann sie nicht stoppen: Zwickauer Gemeinschaftsgärtner ziehen Sauerkraut-Aktion durch
Vereinschefin Bianca Friedrich (links) und ihr Vize Jürgen Weißmann (rechts) schnippeln gemeinsam mit Vereinsmitgliedern und Besuchern.
Am Piratenschiff-Spielplatz in der Bahnhofsvorstadt machen die Hobbygärtner vom „Fleißigen Winkel“ ihrem Namen alle Ehre.
Ralph Köhler
23.11.2025
2 min.
Zug aus Tschechien im Erzgebirge entgleist - Spezialkran muss zum Einsatz kommen
 5 Bilder
Mit einem Spezialkran der Deutschen Bahn wurde der Zug am Sonntagnachmittag wieder aufs Gleis gehoben.
Am Samstag ist ein Zug der tschechischen Bahn in Johanngeorgenstadt auf ein Abstellgleis geraten und schließlich entgleist. Die Bergung war schwierig.
Beate Kindt-Matuschek
13:00 Uhr
3 min.
Eisbahn Zwickau wirbt mit coolen Neuerungen: „Dating on Ice“, Winterland und barrierefreier Eisgleiter feiern Premiere
Rollstuhlfahrerin Marie-Luise Vogel testet den neuen Eisgleiter erstmal auf dem Trockenen.
Seit acht Wochen laufen die Vorbereitungen, der vorweihnachtlich geschmückte Muldepark hat ein Upgrade erhalten. Der Betrieb der Eisbahn Zwickau startet wetterbedingt jedoch später als geplant.
Thomas Croy
Mehr Artikel