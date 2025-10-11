Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Im Landkreis Zwickau fahren 130 Taxis, manche Tag und Nacht.
Im Landkreis Zwickau fahren 130 Taxis, manche Tag und Nacht.
Zwickau
Zwickauer Taxifahrer erwägen Gang vor Gericht
Von Uta Pasler
Die Genossenschaft hat eine Interessengemeinschaft ins Leben gerufen, um eine Tariferhöhung zu erstreiten. Und offenbar kommt Bewegung in die Sache.

Taxifahrer der Region haben sich zu einer Interessengemeinschaft zusammengeschlossen, um Geld für eine Untätigkeitsklage zu sammeln. Laut Christoph Schädlich, Vorstandsmitglied der Zwickauer Taxi-Genossenschaft, gibt es mittlerweile schon rund 50 Unternehmen, die mitmachen. Sie erhoffen sich vom Landkreis eine Tarifanpassung, doch nichts...
Mehr Artikel