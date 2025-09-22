Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Zwickauer Taxiunternehmer sauer: Kosten explodieren, doch der Landkreis bremst

Laut Vorstandsmitglied Jörg Cionaka leben manche Taxifahrer nur noch von Krankenfahrten.
Laut Vorstandsmitglied Jörg Cionaka leben manche Taxifahrer nur noch von Krankenfahrten. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Zwickauer Taxiunternehmer sauer: Kosten explodieren, doch der Landkreis bremst
Von Uta Pasler
Für Rentner wie Carla Schwarz werden sie immer wichtiger, doch die Preisentwicklung setzt ihnen mächtig zu. Viele Landkreise haben die Tarife erhöht - nur Zwickau nicht.

Früher ging alles ohne Taxi. Dann aber machten die Beine nicht mehr so mit. Selbst das Laufen mit einem halbvollen Einkaufsbeutel wurde für Carla Schwarz zur Qual. Seit ein paar Monaten lässt sich die gehbehinderte Rentnerin daher jeden Freitag von einem Taxifahrer am Kaufland abholen - für rund zehn Euro. „Und alle sind so freundlich - für...
